Parlamentares da Armênia aprovam estatuto do TPI e irritam Rússia

(Reuters) - O Parlamento da Armênia ratificou nesta terça-feira o estatuto de fundação do Tribunal Penal Internacional (TPI), submetendo-se à jurisdição da corte DE Haia e irritando a Rússia, cujo presidente Vladimir Putin é alvo de um mandato de prisão do tribunal.

O Kremlin disse que a decisão foi "incorreta" e que terá perguntas para a "atual liderança" da Armênia, que deveria, em vez disso, procurar seus aliados estabelecidos, principalmente Moscou.

Uma porta-voz do Parlamento armênio disse que 60 deputados votaram a favor da ratificação do Estatuto de Roma do TPI e 22 votaram contra.