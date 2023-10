Polícia tailandesa prende suposto atirador de 14 anos após 3 mortes em shopping

A polícia disse que um adolescente de 14 anos, suspeito de ser o atirador, foi preso e estava sendo interrogado. Os serviços de emergência compartilharam uma imagem de um policial prendendo e algemando um indivíduo deitado de bruços no chão e outra de um policial recuperando uma arma de fogo do chão.

Centenas de pessoas, incluindo crianças, foram vistas anteriormente saindo do shopping no centro comercial de Bangcoc sob uma chuva torrencial, de acordo com vídeos nas mídias sociais verificados pela Reuters.

"Isso aconteceu em apenas alguns minutos. Vimos todas as pessoas correrem, correrem, correrem, não entendemos o que estava acontecendo", disse Shir Yahav, de 26 anos, de Israel, que estava em uma loja de grife no momento do tiroteio.

"Fomos com eles e então ouvimos vários tiros, uns seis ou sete tiros."

A violência e a posse de armas não são incomuns na Tailândia e o incidente ocorre um ano depois que um ex-policial matou 36 pessoas, incluindo ele mesmo e 22 crianças, em uma creche durante um ataque com arma e faca que durou horas.

Em 2020, um soldado atirou e matou pelo menos 29 pessoas e feriu 57 em um tumulto que se estendeu por quatro locais ao redor da cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste do país.