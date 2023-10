Polícia tailandesa prende suspeito adolescente após 1 morte em shopping

Os serviços de emergência disseram que uma mulher foi morta e outras seis pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado crítico, corrigindo uma declaração anterior de que três morreram. A polícia disse que a pessoa morta era uma cidadã chinesa.

O chefe da polícia nacional, Torsak Sukvimol, afirmou que o suposto atirador tem 14 anos e estava recebendo tratamento psiquiátrico, mas não tomou o medicamento prescrito no dia do incidente.

“Conversamos com os pais dele”, declarou Torsak aos repórteres. "O suspeito disse que alguém estava lhe dizendo para atirar em outras pessoas."

Os compradores em fuga foram conduzidos por seguranças do shopping sob uma chuva torrencial. Imagens verificadas nas redes sociais mostraram alguns correndo em direção à saída de um supermercado no térreo, aos gritos.

"Aconteceu em apenas alguns minutos. Vimos todas as pessoas correrem, correrem, correrem, não entendemos o que estava acontecendo", disse Shir Yahav, de 26 anos, de Israel, que estava em uma loja de grife no momento do tiroteio.

"Fomos com eles e então ouvimos vários tiros, uns seis ou sete tiros."