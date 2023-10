Promotores russos querem prender jornalista de TV foragida por nove anos e meio

(Rússia) - Promotores russos exigiram uma sentença de nove anos e meio de prisão para a ex-jornalista de TV estatal Marina Ovsyannikova, atualmente foragida, que ficou conhecida ao invadir um noticiário com um cartaz que dizia "Parem a guerra" e " Eles estão mentindo para você".

O site de notícias independente Mediazona, com sede no exterior, disse que a promotoria fez a exigência em julgamento à revelia de Ovsyannikova por distribuir "notícias falsas", um termo que inclui qualquer informação sobre a guerra da Rússia na Ucrânia que esteja em desacordo com a narrativa oficial.

Ovsyannikova, de 45 anos, fugiu da Rússia com a filha para um país europeu não especificado há um ano, depois de escapar da prisão domiciliar, segundo seu advogado.