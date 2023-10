Rei da Espanha nomeia Pedro Sánchez para buscar novo mandato como primeiro-ministro

MADRI (Reuters) - O rei Felipe, da Espanha, nomeou nesta terça-feira o primeiro-ministro interino Pedro Sánchez para buscar uma votação parlamentar para um novo mandato, depois que seu rival conservador fracassou em sua tentativa de se tornar premiê na semana passada, disse a presidente da câmara baixa, Francina Armengol, aos repórteres.

"Informarei o candidato sobre a decisão do rei e ouvirei sua proposta dentro do prazo exigido", afirmou Armengol após se reunir com o chefe de Estado.

Em uma eleição geral inconclusiva em 23 de julho, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez, obteve menos assentos do que Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, mas Sánchez tem sido enfático ao afirmar que pode reunir apoio suficiente para sua candidatura.