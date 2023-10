Rússia identifica causa da falha em pouso lunar e busca antecipar próximas missões

MOSCOU (Reuters) - A Rússia culpou nesta terça-feira o mau funcionamento de uma unidade de controle a bordo pela queda de seu módulo de pouso na Lua em agosto, e disse que estava pensando em acelerar o cronograma de duas outras missões.

A primeira missão lunar da Rússia em 47 anos fracassou em 19 de agosto com a queda de sua espaçonave Luna-25, acabando com as esperanças de Moscou de superar a Índia no inexplorado polo sul da Lua. Uma espaçonave indiana aterrissou no local em 23 de agosto.

A agência espacial estatal, Roscosmos, disse que a unidade de controle não funcionou corretamente ao não desligar o sistema de propulsão, que disparou por uma vez e meia a mais do que o necessário enquanto a nave se dirigia para a Lua.