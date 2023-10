Tchecos e poloneses aumentam controles na fronteira com Eslováquia para conter fluxo de imigrantes

A Eslováquia tem enfrentado um número crescente de imigrantes ilegais que entram no país em direção à Alemanha e à Europa Ocidental. Os imigrantes, predominantemente homens jovens do Oriente Médio e do Afeganistão, chegam principalmente pela chamada rota dos Bálcãs, entrando na Hungria pela Sérvia.

O ex-primeiro-ministro de esquerda da Eslováquia Robert Fico adotou uma linha dura sobre a questão antes da eleição do último fim de semana. Seu partido venceu e agora está tentando formar um governo, e Fico disse que a proteção da fronteira com a Hungria será uma prioridade.

O governo de Odor, em um papel de interino, disse que é praticamente impossível fechar a fronteira de 655 km com a Hungria, embora tenha ordenado que até 500 soldados ajudem nas patrulhas policiais.

A Eslováquia afirmou no mês passado que o número de imigrantes ilegais detidos havia aumentado nove vezes, chegando a mais de 27.000 este ano.