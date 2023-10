Alguns veteranos dizem que Ucrânia precisa encarar perspectiva de guerra longa

No entanto, a tão alardeada contraofensiva de verão de Kiev obteve apenas ganhos incrementais em meio a sinais de que as forças russas estão agora mais eficazes, e as perdas estão aumentando em ambos os lados.

A Ucrânia está reformulando o recrutamento militar à medida que a guerra avança, inclusive com a substituição dos chefes dos escritórios regionais de recrutamento, punindo a evasão do recrutamento e modificando as regras sobre isenções médicas para lutar no front.

Homens com idade entre 18 e 60 anos geralmente são impedidos de deixar o país, mas a maioria não foi convocada até o momento.

Nenhuma mudança nos planos gerais de mobilização foi anunciada e os analistas dizem que o governo precisa levar em consideração a economia em geral e a estabilidade social.

Os veteranos de guerra expressaram preocupação na mídia local sobre o impacto na resiliência a longo prazo na Ucrânia do que eles descrevem como uma visão cor-de-rosa da guerra ou um sentimento de impaciência alimentado por algumas figuras públicas e jornalistas.

"Pode ser que a situação no front piore, e precisamos estar preparados para isso", afirmou Bohdan Krotevych, chefe do Estado-Maior da Brigada Azov, no final de agosto, pedindo aos ucranianos que se preparem e parem de perguntar quanto tempo a guerra vai durar.