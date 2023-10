Câmara dos Deputados EUA fica à deriva enquanto republicanos discutem seu próximo líder

Os deputados republicanos sinalizaram que precisariam de uma semana para se reagrupar, planejando se reunir na terça-feira para discutir possíveis candidatos a fim de substituir McCarthy -- que disse que não se candidatará novamente -- com votações no dia 11 de outubro, no mínimo.

A luta pela liderança está consumindo o tempo que os parlamentares têm para evitar a iminente paralisação parcial do governo, que começaria em 18 de novembro, caso o Congresso não consiga aprovar uma legislação que garanta mais financiamento.

"Estamos em águas desconhecidas", disse o deputado republicano Byron Donalds aos repórteres depois de apoiar McCarthy em uma votação que o presidente da Câmara perdeu por 216 a 210.

Não ficou claro quem poderia tentar suceder McCarthy em um cargo que tem se mostrado desafiador para os republicanos nos últimos anos. Os dois últimos líderes do partido, Paul Ryan e John Boehner, se aposentaram do Congresso após conflitos com a ala mais à direita.

McCarthy, que liderava uma estreita maioria de 221 a 212 assentos, tornou o trabalho ainda mais difícil para si mesmo. Durante as 15 exaustivas rodadas de votação de sua candidatura à presidência da Câmara em janeiro, ele concordou com mudanças nas regras da Câmara que permitiam que qualquer membro pedisse a destituição do presidente da Câmara, preparando o terreno para que o deputado Matt Gaetz fizesse exatamente isso.

"Não invejo esse trabalho de ninguém", disse o deputado republicano Mike Garcia. Ele descreveu a mudança de regras como "distribuir 220 fósforos para as pessoas do seu partido e se encharcar de combustível e esperar que nenhuma delas seja louca".