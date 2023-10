Causas humanas da mudança climática não podem ser negadas, diz documento papal

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco fez nesta quarta-feira um apelo aos que negam a mudança climática e aos políticos que demoram a mudar de opinião, dizendo que eles não podem ignorar as causas humanas ou ridicularizar os fatos científicos enquanto o planeta "pode estar chegando ao ponto de ruptura".

No novo documento, divulgado antes da conferência COP28, que começa no mês que vem em Dubai, Francisco disse que a transição para a energia limpa e renovável e o abandono dos combustíveis fósseis não está acontecendo com rapidez suficiente.