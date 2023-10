China critica UE por investigação sobre subsídios para veículos elétricos

CINGAPURA/BRUXELAS (Reuters) - A China expressou insatisfação nesta quarta-feira com a exigência da União Europeia de se engajar em um prazo "muito curto" em consultas sobre a investigação do bloco a respeito de subsídios chineses para veículos elétricos.

A manifestação ocorreu no momento em que a Comissão Europeia lançou formalmente a investigação sobre a possibilidade de estabelecer tarifas para proteger as montadoras do bloco contra importações de veículos elétricos chineses mais baratos que, segundo a UE, se beneficiam de subsídios estatais.

A China afirmou que está "muito insatisfeita" com a investigação, pois não há provas adequadas e que as verificações da UE não estão em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), disse o Ministério do Comércio do país.