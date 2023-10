Descoberta de pontos quânticos que dão cor às luzes LED ganha Nobel de Química

"Os pesquisadores acreditam que, no futuro, elas poderão contribuir para a eletrônica flexível, sensores minúsculos, células solares mais finas e comunicação quântica criptografada."

As nanopartículas e os pontos quânticos são usados em luzes LED e também podem ser usados para orientar os cirurgiões na remoção de tecidos cancerígenos.

O prêmio, com mais de um século de existência, é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências e inclui 11 milhões de coroas suecas (997.959 dólares).

Perguntado durante uma entrevista coletiva sobre como se sentiu ao receber a notícia do prêmio, Bawendi disse por telefone dos Estados Unidos: "muito surpreso, sonolento, chocado, inesperado e muito honrado".

"Não pensei que receberia o prêmio", acrescentou.

Entre as "propriedades fascinantes e incomuns" dos pontos quânticos está o fato de que eles criam luzes de cores diferentes, dependendo apenas do tamanho da partícula, mantendo a estrutura atômica inalterada, disse Johan Aqvist, presidente do Comitê do Nobel de Química.