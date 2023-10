Disputa presidencial na Argentina foca sobre direitos das mulheres e ao aborto

Seus concorrentes mais próximos são o ministro da Economia, Sergio Massa, e a ex-ministra da Segurança Patricia Bullrich, a candidata feminina de maior destaque. Ela promete manter inalteradas as leis sobre aborto, mas disse que também vai extinguir o Ministério das Mulheres.

A posição de Milei tem causado temores sobre risco de retrocesso nas conquistas das mulheres nos últimos anos, mas tem o ajudado a ganhar votos entre jovens argentinos que se sentem desprivilegiados, bem como entre eleitoras conservadoras.

"O fenômeno Milei não é apenas um movimento de ultradireita. É uma reação patriarcal contra todos os avanços que as mulheres tiveram na Argentina", disse a candidata presidencial Myriam Bregman, que tem menos de 5% das intenções de voto, à Reuters.

Milei, o surpreendente vencedor de uma primária aberta em agosto, está se beneficiando do apoio de eleitores irritados com a inflação de 124%, uma dolorosa crise de custo de vida e o aumento da pobreza. Ele falou em travar uma "batalha cultural" contra o socialismo e o feminismo.

Os pontos de vista estridentes de Milei - e de seus apoiadores - têm irritado seus oponentes, com mulheres protestando em Buenos Aires no final de setembro para marcar o Dia Internacional do Aborto Seguro.

Muitas usaram verde e acenaram com lenços verdes, um eco de protestos anteriores que contribuíram para a mudança da lei de 2020 e que às vezes são conhecidas como a "onda verde"