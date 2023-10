Estado mexicano na fronteira com EUA alega prejuízo de US$1 bi por crise migratória

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os custos do aumento da migração para um importante Estado mexicano na fronteira com os Estados Unidos, devido a uma queda acentuada no número de caminhões de carga que passam para o vizinho, totalizaram quase 1 bilhão de dólares em cerca de duas semanas, disseram autoridades estaduais na terça-feira, enquanto ambos os países lutam contra a crise recente.

O governo do Estado de Chihuahua anunciou em um comunicado que sua economia, dependente do comércio, perdeu mais de 947 milhões de dólares entre 18 de setembro e 2 de outubro, culpando uma "crise migratória" por impedir que o fluxo normal de mercadorias entrasse nos Estados Unidos.

Chihuahua faz fronteira com os Estados norte-americanos do Texas e do Novo México, ambos os quais abrigam importantes pontos de entrada, cruciais para o comércio entre os dois vizinhos.