Fazenda avalia propor benefício fiscal a empresas em substituição a JCP, dizem fontes

Sob condição de anonimato, já que as discussões não são públicas, as fontes afirmaram que a proposta colocada na mesa pela Fazenda prevê que o mecanismo de JCP seja substituído pelo ACE (“Allowance for Corporate Equity”, ou Provisão para Patrimônio Corporativo), ou modelo similar.

O sistema em vigor hoje prevê que as empresas podem abater da base de cálculo do Imposto de Renda da companhia (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a distribuição dos recursos feitos a acionistas por meio de JCP. O projeto do governo, acaba com essa possibilidade de dedução.

Com a nova proposta, o benefício tributário deixaria de ser concedido a partir da distribuição de recursos aos sócios e passaria a ser dado através de uma redução direta da base de cálculo dos tributos. Ou seja, seria criado um incentivo ao investimento na empresa, não à retirada pelos sócios.

Duas fontes ainda afirmaram que poderia ser adotado um modelo europeu similar, mas que em vez de calcular esse benefício com base no patrimônio líquido total da empresa, levaria em consideração apenas o incremento do patrimônio a cada ano.

De acordo com os relatos, a ideia foi apresentada em reunião sobre o tema no Ministério da Fazenda na tarde de terça-feira. Após o encontro, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), chegou a indicar, sem dar detalhes, que incluiria uma mudança para JCP em seu parecer do projeto sobre taxação de fundos exclusivos e offshore, ressaltando que o modelo proposto se alinharia às práticas internacionais. No entanto, ele acabou desistindo da iniciativa.

Segundo uma das fontes, a proposta não foi incluída no relatório porque não havia tempo hábil para negociar politicamente a medida alternativa, já que o governo pretende votar o texto sobre os fundos ainda nesta semana.