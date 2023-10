Indicados para liderança climática da UE são aprovados por parlamentares em comitê

O presidente do comitê, Pascal Canfin, disse que os parlamentares buscaram "um compromisso claro de continuar cumprindo o Acordo Verde", referindo-se às políticas climáticas e ambientais gerais do bloco.

Os parlamentares conseguiram o suficiente, mas não tudo o que queriam, acrescentou Canfin.

Hoekstra seria o chefe das políticas contra as mudanças climáticas. Sefcovic estaria acima dele e coordenaria todas as políticas ambientais no geral -- sobre clima, energia, transporte, agricultura e meio ambiente.

Ambos não conseguiram ser aprovados em uma audiência no início desta semana, mas convenceram os parlamentares depois que Hoekstra fez promessas adicionais, incluindo a divulgação de quanto dinheiro da UE é gasto em subsídios aos combustíveis fósseis e a adoção de uma linha mais firme em discussões na Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Em um documento compartilhado com os parlamentares nesta quarta-feira e visto pela Reuters, Sefcovic também prometeu novos limites da UE para a poluição por microplásticos e regras de bem-estar animal neste ano, depois que alguns parlamentares acusaram Bruxelas de tentar engavetar discretamente as regras.

No entanto, ele não disse se e quando Bruxelas cumprirá as restrições prometidas sobre produtos químicos nocivos -- sugerindo que elas serão enterradas pelo menos até depois das eleições da UE em junho do próximo ano.