Jornada de Kevin McCarthy como presidente da Câmara dos EUA termina em queda histórica

A primeira ocorreu durante as agonizantes 15 votações que ele enfrentou durante quatro dias no início deste ano, quando concordou com uma mudança nas regras da Câmara permitindo que qualquer membro da Câmara solicitasse uma moção para destituir o presidente da Casa. Juntamente com sua estreita maioria de 221 a 212 votos, isso tornou relativamente fácil para um único membro da extrema-direita, o deputado Matt Gaetz, solicitar sua saída.

A segunda ocorreu no sábado, quando McCarthy optou por evitar uma paralisação parcial do governo ao apresentar um projeto de financiamento provisório que foi aprovado na Câmara com mais votos democratas do que republicanos.

Gaetz já vinha ameaçando agir contra McCarthy há dias, e um republicano sênior disse à Reuters na ocasião que McCarthy havia concluído que enfrentaria uma contestação à sua liderança, independentemente do que fizesse.

"Quero manter o governo aberto enquanto terminamos nosso trabalho", disse McCarthy aos repórteres quando saiu de uma reunião a portas fechadas do partido na manhã de sábado na qual expôs esse plano.

Na terça-feira, oito membros de seu partido se juntaram a 208 democratas para destituir McCarthy do cargo de presidente da Câmara em uma votação de 216 a 210. McCarthy continuará como membro da Câmara.

McCarthy, que conseguiu sorrir durante grande parte da provação de terça-feira, logo optou por não se candidatar novamente ao cargo e adotou um tom cortês em uma entrevista coletiva.