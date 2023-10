Juiz repreende interrogatório "ridículo" de advogado de Donald Trump em julgamento por fraude

Por Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - O juiz responsável pelo julgamento por fraude civil de Donald Trump bateu os punhos em frustração com os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira, e descreveu o interrogatório de uma testemunha do processo como redundante e “ridículo”.

A discussão acalorada ocorreu no terceiro dia de julgamento do processo movido pelo gabinete da procuradora-geral de Nova York que ameaça desmantelar o império empresarial de Trump devido a alegações de que ele inflou o seu patrimônio líquido em bilhões de dólares para garantir melhores condições de empréstimos e seguros.