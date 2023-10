Papa pede que líderes católicos deixem política de lado ao abrir reunião no Vaticano

Dois dias antes do início do Sínodo, cinco dos 242 cardeais da Igreja revelaram que tinham enviado uma carta ao papa exigindo esclarecimentos sobre a bênção a casais do mesmo sexo, o papel das mulheres e outras questões.

O papa foi acompanhado na celebração da missa desta quarta-feira pela maioria dos 21 novos cardeais que ele promoveu ao alto escalão no sábado, um movimento que consolida ainda mais o seu legado. Francisco já nomeou quase três quartos dos eleitores que terão direito a voto na escolho de seu eventual sucessor.

Os líderes da Igreja têm-se preparado para o Sínodo, que irá durar um mês, ao longo dos últimos dois anos, pedindo aos católicos de todo o mundo que partilhem a sua visão para o futuro da Igreja.

O papa decidiu incluir cerca de 70 leigos, metade dos quais são mulheres, ao lado de cardeais e bispos entre os 365 "membros" com direito de voto no Sínodo.

As discussões se estenderão durante este mês e serão retomadas em outubro de 2024. Depois, um documento papal deve ser redigido, muito provavelmente em 2025, o que significa que mudanças no ensinamento da Igreja, caso haja alguma, ainda estão muito distantes.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini)