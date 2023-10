Partido indígena da Nicarágua denuncia proibição pelo governo antes de eleições

Por Ismael Lopez

(Reuters) - As autoridades eleitorais da Nicarágua barraram um partido indígena que no passado entrou em conflito com o presidente do país, Daniel Ortega, disse uma autoridade do partido nesta quarta-feira, deixando os sandinistas no poder sem oposição em duas regiões nas próximas eleições locais.

O responsável pelo partido, Sammy Allen Cubero, escreveu em uma publicação no Facebook que o partido Yatama tinha sido barrado de participar em todas as futuras eleições, incluindo em uma votação local marcada para março.