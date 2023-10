Partido Sumar da Espanha pede políticas sociais para apoiar candidatura de Sánchez

MADRI (Reuters) - O partido espanhol de esquerda Sumar defendeu nesta quarta-feira políticas sociais como redução das horas de trabalho, melhoria dos salários e mais moradias a preços acessíveis em troca do apoio à tentativa do socialista Pedro Sánchez de garantir outro mandato como primeiro-ministro.

Sánchez e a líder do Sumar, Yolanda Diaz -- que também é ministra do Trabalho em exercício no governo interino liderado pelos socialistas --, deram início ao que Sánchez descreveu como conversas "complexas" para renovar seu mandato.

Para ganhar uma votação de confiança, o líder do Partido Socialista (PSOE) precisa do apoio de vários potenciais parceiros de coalizão, como o Sumar e alguns partidos nacionalistas catalães e bascos.