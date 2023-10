Polícia israelense prende cinco por gestos hostis contra cristãos

Os membros da pequena comunidade cristã da região disseram que enfrentam assédio e intimidação crescentes dos ultranacionalistas judeus, principalmente desde que o governo de extrema direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assumiu o cargo no fim do ano passado.

A mídia israelense publicou imagens de vídeo na Cidade Velha esta semana mostrando judeus ortodoxos, incluindo crianças pequenas, aparentemente cuspindo no chão ao passarem por um grupo de peregrinos cristãos estrangeiros.

A colcha de retalhos de vielas estreitas da Cidade Velha circunda alguns dos locais mais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos, e as comunidades locais há muito tempo desenvolveram formas de convivência, apesar dos picos regulares de tensão, especialmente em torno de feriados religiosos e nacionais.

"Isso começou há muito tempo, vem acontecendo há muitos anos e nós meio que nos acostumamos com isso", disse o padre Simon Huri, um sacerdote, ao Channel 12 de Israel. "Durante décadas, mesmo quando eu estava em meu treinamento, eu via isso em todos os lugares."

Turgeman disse que a polícia usará câmeras de segurança, patrulhas e monitoramento da internet para combater o fenômeno em tempo real e em retrospectiva, bem como para possivelmente começar a impor "multas administrativas" especiais.

(Reportagem de Ari Rabinovitch e James Mackenzie)