Premiê britânico deseja proibir que gerações mais jovens comprem cigarros

"Hoje, um jovem de 14 anos nunca terá um cigarro vendido legalmente", disse Sunak na conferência do Partido Conservador sobre a nova regra proposta.

De acordo com seu plano, Sunak disse que a idade para fumar seria aumentada em um ano a cada ano, o que significa que uma geração mais jovem poderia crescer "livre do fumo", melhorando a saúde do país.

Sunak também planeja apresentar medidas para restringir a disponibilidade de vapes para menores.

O governo fará uma consulta para restringir os sabores e as descrições dos vapes para que eles não possam mais ser direcionados às crianças, disse o documento informativo, acrescentando que o governo também procuraria regulamentar a embalagem e a apresentação dos vapes.

A proposta de proibição do fumo é semelhante a uma proposta apresentada pela Nova Zelândia no ano passado, que se tornou o primeiro país a impedir que pessoas nascidas durante ou após 2009 comprem cigarros legalmente. A proibição entrará em vigor em 2027.

Sunak disse que o fumo custa aos serviços de saúde do Reino Unido 17 bilhões de libras (20,6 bilhões de dólares) por ano e que as mortes por câncer poderiam cair em um quarto se as pessoas parassem de fumar.