Presidente do Azerbaijão faltará às negociações da UE com Armênia

(Reuters) - O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, decidiu não participar de um evento mediado pela União Europeia na Espanha, onde poderia realizar conversações com o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, informou a mídia estatal do Azerbaijão nesta quarta-feira.

Aliyev estava considerando participar de uma reunião de cinco vias em Granada, Espanha, na quinta-feira, com os líderes de França, Alemanha, Armênia e o presidente do Conselho do bloco, Charles Michel.

Os cinco deveriam discutir o futuro da região de Nagorno-Karabakh, depois que Baku retomou o controle total em uma operação militar de 24 horas lançada em 19 de setembro, e analisar o progresso das negociações de paz de longa data, mas problemáticas, entre o Azerbaijão e a Armênia.