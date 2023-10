Republicano Jim Jordan lança candidatura a presidente da Câmara dos EUA após saída de McCarthy

A remoção histórica de McCarthy na terça-feira, impulsionada por republicanos, marcou a primeira vez que a câmara removeu seu líder de um cargo que é o segundo na linha de sucessão do presidente, depois do vice-presidente.

Os republicanos marcaram para 11 de outubro a votação para escolher um sucessor e devem se reunir no dia anterior para ouvir seus candidatos.

Jordan, um conservador combativo que liderou investigações sobre o governo Biden, é o primeiro a dizer publicamente que está interessado no cargo.

"Precisamos unir a bancada, e acho que posso fazer isso", disse ele aos repórteres.

Ex-lutador universitário de Ohio, conhecido por evitar paletós em audiências no Congresso e conferências de imprensa, Jordan, 59 anos, ganhou destaque como líder vocal da ala direita do partido antes de formar uma aliança com McCarthy.

Como presidente do Comitê Judiciário, ele está envolvido na investigação sobre o impeachment de Biden e se envolveu com promotores estaduais que entraram com processos criminais contra o ex-presidente Donald Trump.