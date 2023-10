Rússia diz que Japão não forneceu informações completas sobre água radioativa de Fukushima

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que o Japão não forneceu informações completas sobre a liberação de água radioativa da usina nuclear de Fukushima, apesar das repetidas solicitações de Moscou e Pequim.

O Japão começou a liberar água radioativa tratada de Fukushima no oceano Pacífico em agosto, e foi duramente criticado pela China, que imediatamente proibiu todas as importações de frutos do mar japoneses.

"Nós e a China pedimos repetidamente que o lado japonês demonstre transparência e forneça a todos os Estados interessados acesso total a todas as informações sobre a descarga de água da usina nuclear de Fukushima-1", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.