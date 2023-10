Taliban chama de "inaceitável" ameaça de expulsão de imigrantes afegãos pelo Paquistão

"O comportamento do Paquistão em relação aos refugiados afegãos é inaceitável", disse Zabihullah Mujahid, porta-voz da administração do Taliban em Cabul, em uma publicação na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

Para ajudar a justificar a repressão, o ministro do Interior do Paquistão, Sarfraz Bugti, alegou que cidadãos afegãos haviam realizado 14 dos 24 atentados suicidas no país neste ano.

O porta-voz do Taliban rejeitou a alegação.

"O lado paquistanês deve reconsiderar seu plano. Os refugiados afegãos não estão envolvidos nos problemas de segurança do Paquistão", disse Mujahid.

O ultimato do Paquistão aos imigrantes, a maioria dos quais vive no país há anos, veio após uma reunião de líderes civis e militares para analisar a situação da lei e da ordem após dois atentados suicidas na sexta-feira que mataram pelo menos 57 pessoas. Bugti disse que um dos homens-bomba era um cidadão afegão e também acusou a agência de inteligência da Índia de envolvimento.

As relações entre o Taliban e o governo paquistanês têm se deteriorado de forma acentuada, com confrontos na fronteira que fecharam temporariamente a principal rota comercial entre os vizinhos no mês passado.