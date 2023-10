Turquia diz que responsáveis por ataque a bomba no país vieram da Síria

ANCARA (Reuters) - A Turquia disse nesta quarta-feira que todas as instalações de militantes curdos na Síria e no Iraque são alvos militares válidos, após descobrir que os dois agressores que detonaram uma bomba em frente a prédios do governo em Ancara no fim de semana vieram da Síria.

Os militares turcos realizaram ataques aéreos no norte do Iraque e várias incursões em todo o país nesta semana em resposta ao ataque, detendo dezenas de suspeitos de supostas ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, disse que os agressores entraram na Turquia pela Síria e receberam treinamento lá, acrescentando que a resposta turca seria "muito precisa".