Turquia realiza novos ataques aéreos no norte do Iraque após ataque a bomba em Ancara

ISTAMBUL (Reuters) - A Forças Aérea turca destruiu 58 alvos do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque desde que o grupo militante curdo reivindicou a responsabilidade por um ataque a bomba perto de prédios do governo em Ancara no domingo.

A terceira operação após o ataque de domingo foi realizada nas regiões de Metina, Hakurk, Gara, Qandil e Asos, no norte do Iraque, às 19h (horário local) desta quarta-feira, e muitos militantes do PKK foram "neutralizados", um termo usado principalmente para significar mortos, informou o Ministério da Defesa da Turquia.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, disse nesta quarta que todas as instalações pertencentes ao PKK e à milícia curda síria YPG no Iraque e na Síria são "alvos legítimos".