Apoio público nos EUA para armar Ucrânia diminui, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

O apoio às entregas de armas dos EUA caiu em relação a maio, quando uma pesquisa Reuters/Ipsos mostrou que 46% dos norte-americanos apoiavam o envio de armas, enquanto 29% se opunham e o restante não tinha certeza.

A pesquisa foi realizada no momento em que os líderes do Congresso dos EUA debatem o pedido do presidente democrata Joe Biden de 24 bilhões de dólares em financiamento adicional para a Ucrânia, dos quais cerca de 17 bilhões de dólares seriam de ajuda à defesa.

Washington forneceu 44 bilhões de dólares para abastecer Kiev com dezenas de tanques, milhares de foguetes e milhões de cartuchos de munição que a Ucrânia tem usado para se defender desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. As forças ucranianas retomaram uma série de vilarejos e assentamentos na contraofensiva que começou em junho, mas seus soldados foram prejudicados pelos vastos campos minados e trincheiras russos.

Alguns republicanos, especialmente aqueles com laços mais estreitos com o ex-presidente Donald Trump, se opõem à ajuda. Ela foi deixada de fora de um projeto de financiamento provisório que o Congresso aprovou no sábado para manter o governo aberto, embora a Casa Branca e alguns líderes do Congresso tenham se comprometido a votar separadamente um pacote para Kiev.

A saída do presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, na terça-feira, aumentou a incerteza, com alguns de seus possíveis sucessores céticos quanto ao valor para os contribuintes norte-americanos de ajudar o governo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

"O declínio do apoio está tendo um efeito negativo sobre o apoio do Congresso e, eventualmente, sobre as perspectivas de pacotes de ajuda adicionais", disse Elizabeth Hoffman, diretora de assuntos governamentais e do Congresso do Center for Strategic & International Studies.