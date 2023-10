Atrasos relacionados à migração paralisam caminhões na fronteira entre EUA e México

Em Ciudad Juárez, caminhões esperavam para atravessar uma ponte para Santa Teresa, no Novo México, depois que o processamento de carga foi temporariamente suspenso em uma ponte que liga a cidade a El Paso, Texas, para permitir que os funcionários da alfândega ajudassem no processamento de migrantes que chegavam fora das passagens oficiais.

A mídia local disse que a fila de caminhões se estendia por 20 quilômetros.

Também na quarta-feira, o grupo de transporte automotivo CANACAR expressou em comunicado "profunda preocupação" com as inspeções do Texas em caminhões que cruzam a fronteira do México, que estariam impedindo a entrada de mais de 1,5 bilhão de dólares em mercadorias nos Estados Unidos.

"Essa medida gerou uma crise que resultou em fechamentos, desvios, tempos de travessia mais longos e reduções significativas nos volumes de exportação de diferentes produtos do México para os Estados Unidos", disse o CANACAR.

A declaração do grupo foi feita um dia depois que o governo do Estado de Chihuahua disse que os custos de uma queda acentuada nos caminhões de carga com destino aos Estados Unidos totalizaram quase 1 bilhão de dólares em cerca de duas semanas.

Além da desaceleração de caminhões e carretas, milhares de vagões ferroviários também ficaram parados nos últimos dias, depois que autoridades da fronteira suspenderam temporariamente o processamento na ponte internacional de travessia ferroviária em Eagle Pass, no Texas.