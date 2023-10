Biden avançará com construção de muro na fronteira com México defendido por Trump

Por Doina Chiacu e Mica Rosenberg

WASHINGTON (Reuters) - A administração do presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse nesta quinta-feira que construirá seções adicionais de um muro na fronteira com o México para impedir o cruzamento de fluxos recordes de migrantes vindos do país vizinho, em uma mudança de política que traz a marca de uma das principais iniciativas defendidas pelo ex-presidente Donald Trump.

Biden, um democrata, e Trump, o favorito para a indicação presidencial republicana nas eleições 2024, podem se enfrentar novamente no próximo pleito, com as questões sobre a fronteira em destaque na corrida eleitoral.