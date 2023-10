Brasil tem queda nas queimadas apesar de seca, mas El Niño preocupa para próximo ano

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - Apesar da grave seca na região amazônica, o número de focos de incêndio caiu quase 30% este ano no comparativo com o ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mas as estatísticas mostram que 2024 pode ser um ano de risco para as queimadas devido aos efeito do El Niño.

No acumulado do ano até o início de outubro, a Amazônia Legal registra 79.368 focos de incêndio, de acordo com os dados do Inpe. Em 2022, nesse mesmo período eram 112.848. Somente em setembro, quando as queimadas atingem o pico, a região registrou 33.247 focos este ano, 31,5% a menos do que no mesmo mês de 2022.