Chanceler da China defende respeito à integridade territorial em fórum no Tibete

PEQUIM (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse nesta quinta-feira, em um fórum no Tibete, que os países da região devem respeitar a soberania umas das outras, em meio a tensões latentes com a Índia sobre uma fronteira disputada no leste do Himalaia.

"Devemos aderir ao respeito e à confiança mútuos, manter conjuntamente a unidade regional e respeitar a soberania e a integridade territorial uns dos outros", disse Wang no fórum na cidade de Nyingchi, a 160 km do Estado indiano de Arunachal Pradesh, que a China reivindica como parte do Tibete.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.