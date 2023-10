Com aumento das tensões entre Modi e Trudeau, faculdades canadenses procuram tranquilizar alunos indianos

A divergência diplomática entre a Índia e o Canadá começou em setembro, depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que Nova Délhi pode ter participado do assassinato de um defensor separatista sikh na Colúmbia Britânica. A Índia nega veementemente a alegação.

A Índia é, de longe, a maior origem dos estudantes estrangeiros do Canadá no negócio de educação internacional em rápido crescimento do país, representando cerca de 40% dos portadores de permissão de estudo. Os estudantes internacionais contribuem com mais de 20 bilhões de dólares canadenses (14,6 bilhões de dólares) para a economia canadense a cada ano.

De acordo com estimativas de consultores na Índia, mais de 100 mil estudantes estavam se preparando para o teste de proficiência em inglês e providenciando financiamento para estudar no Canadá no próximo ano.

A Reuters conversou com mais de uma dúzia de universidades e consultores no Canadá e na Índia, que disseram estar tomando medidas para tranquilizar os estudantes.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

As universidades canadenses afirmam que o impasse pode ser de curta duração, mas ainda há dúvidas sobre os próximos semestres e os alunos estão perguntando sobre a segurança no Canadá.