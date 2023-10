Coreia do Norte suspende reator nuclear, provavelmente para extrair combustível para bombas, diz jornal

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte interrompeu o funcionamento do reator nuclear em seu principal complexo atômico, provavelmente para extrair plutônio que poderia ser usado em armas por meio do reprocessamento de barras de combustível usadas, informou uma reportagem sul-coreana nesta quinta-feira, citando uma fonte do governo.

A operação do reator nuclear de 5 megawatts no complexo nuclear de Yongbyon está suspensa desde o final de setembro, de acordo com a avaliação de inteligência feita pelas autoridades norte-americanas e sul-coreanas, segundo a reportagem.

"A Coreia do Sul e os EUA acreditam que isso pode ser um sinal de que o trabalho de reprocessamento está sendo feito para obter plutônio para armas", disse uma fonte do governo, de acordo com o jornal Donga Ilbo.