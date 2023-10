Guatemala reinicia transição de governo com equipe de presidente eleito

Arévalo viajou para Washington no início desta semana, onde se reuniu na terça-feira com altos funcionários da administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, bem como com líderes empresariais e com o secretário-geral da OEA, Luis Almagro.

A principal promotoria do país centro-americano fez uma operação de buscas na sede do partido de Arévalo e as instalações administradas pelo principal tribunal eleitoral da Guatemala.

Ele classificou a investigação da promotoria sobre sua vitória eleitoral no mês passado como parte de uma tentativa de golpe.

A OEA disse na semana passada que as últimas ações do procurador-geral da Guatemala contra as autoridades eleitorais são uma "violação intolerável" da Constituição do país.

