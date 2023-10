Irmão da deputada Sâmia Bomfim é morto a tiros no Rio em crime com indícios de execução

Além de Diego Bomfim, também foram mortos os médicos Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida.

Em nota, a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que se manifestou em nome de Sâmia e Glauber, que são casados, disse que a colega de bancada estava "devastada" com o assassinato do irmão e que "tudo indica que se tratou de uma execução".

"Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores", afirma a nota. "Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério".

De acordo com autoridades de segurança do Rio, imagens de segurança serão analisadas pela Delegacia de Homicídios da capital fluminense e depoimentos serão colhidos.

"No local, os agentes encontraram quatro vítimas de disparos de arma de fogo sendo socorridas por militares do Corpo de Bombeiros. Três delas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do fato. A outra foi socorrida ainda com vida até o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Agentes chegaram a fazer buscas para encontrar o paradeiro dos acusados, mas não foram encontrados", disse a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Dino disse em sua conta na plataforma X, antigo Twitter, que conversou sobre o crime com o governador fluminense, Cláudio Castro (PL), e que o secretário-executivo do ministério, Ricardo Cappelli, irá ao Rio para se reunir com a direção da Polícia Federal e com representantes do governo do Estado. Dino disse ainda que tanto a Polícia Civil fluminense quanto a PF estão realizando diligências para investigar o crime.