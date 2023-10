Japão inicia liberação do 2º lote de água radioativa tratada da usina de Fukushima

Embora as autoridades nucleares, incluindo o órgão de fiscalização das Nações Unidas, tenham dito que o plano terá um impacto insignificante sobre os seres humanos e o meio ambiente, ele ainda irritou alguns vizinhos, principalmente a China.

O lançamento inicial, no final de agosto, desencadeou uma proibição geral de produtos de frutos do mar japoneses pela China, Hong Kong e Macau. Houve também uma enxurrada de ligações de assédio para empresas e escritórios japoneses que se acredita serem originários da China.

O Japão afirma que a água é tratada para remover a maioria dos elementos radioativos, exceto o trítio, um isótopo de hidrogênio que deve ser diluído, pois é difícil de filtrar.

Os níveis de trítio nas águas circunvizinhas desde a descarga inicial atenderam aos padrões pré-determinados, segundo testes realizados pela Tepco.

Apesar das garantias, um grupo de cinco pessoas se manifestou do lado de fora do consulado japonês em Hong Kong para exigir a interrupção imediata do plano de descarga.

"Talvez o Japão possa explorar várias abordagens alternativas para envolver a comunidade internacional e encontrar melhores maneiras de resolver essa questão conosco", disse um dos manifestantes, Pang Yap-ming, 31 anos, à Reuters.