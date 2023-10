Líder do Kosovo pede à Espanha que apoie medidas da UE contra Sérvia

GRANADA, Espanha (Reuters) - O presidente do Kosovo pediu nesta quinta-feira que a Espanha -- maior estado da União Europeia a não reconhecer a independência do país -- junte-se a outros países que apoiam medidas de punição à Sérvia pelo tiroteio mortal entre as forças kosovares e sérvios armados no mês passado.

As declarações de Vjosa Osmani-Sadriu ocorreram no início de cúpula organizada pela Espanha da Comunidade Política Europeia de 47 membros, órgão criado para discutir questões no continente após a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado.

"Espero que a Espanha junte-se a outros países que pensam da mesma forma para adotar medidas contra a Sérvia por esse ato horrendo que ela cometeu contra a paz, a estabilidade e a segurança", disse ela.