Negociações comerciais entre UE e Mercosul se intensificam a um ritmo semanal, dizem fontes

BRASÍLIA (Reuters) - Negociadores da União Europeia e do Mercosul se reuniram no Brasil na terça e na quarta-feira para tentar conciliar suas diferentes posições e concluir um acordo comercial que vem sendo trabalhado há duas décadas, disseram três fontes diplomáticas à Reuters.

De acordo com as fontes, os quatro países do bloco comercial sul-americano prepararam sua resposta ao adendo da UE apresentado neste ano e as negociações têm como objetivo chegar a um acordo.

"Estamos em uma fase intensa de negociações em que tentaremos mesclar os documentos de ambos os lados", disse um diplomata.