Oficial turco diz que operação terrestre na Síria é opção após bombardeio

As autoridades turcas disseram que qualquer infraestrutura e instalações de energia no Iraque e na Síria controladas pelo PKK, bem como pelas Unidades de Proteção Popular (YPG), são alvos militares legítimos. Ancara vê o YPG como a ala síria do PKK.

"O PKK e o YPG são a mesma organização terrorista, são nossos alvos legítimos em todos os lugares. A Turquia conduziu operações quando e onde for necessário no passado, e essas operações continuarão se necessário novamente", disse o funcionário do Ministério da Defesa.

"Essas operações estão sendo conduzidas de acordo com os direitos de autodefesa decorrentes da lei internacional para eliminar ataques terroristas no território turco e para garantir a segurança da fronteira."

O YPG também é a ponta de lança do principal aliado da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. O apoio dos Estados Unidos e de outros aliados, incluindo a França, ao YPG tem complicado os laços com Ancara.

A Turquia advertiu as forças de outros países a se manterem afastadas das instalações controladas pelo PKK e pelo YPG.

"Estamos conclamando todas as partes, nossos países amigos e aliados em particular, a ficarem longe desses terroristas. Este é apenas um lembrete. Cabe a eles tomar as precauções necessárias", disse a autoridade, sem nomear nenhum país.