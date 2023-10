Parlamento da UE dá aprovação formal a novo chefe climático do bloco

BRUXELAS (Reuters) - O Parlamento Europeu aprovou formalmente, nesta quinta-feira, a nomeação de Wopke Hoesktra como o novo chefe da política de mudanças climáticas da UE, abrindo caminho para que ele assuma a função.

Esperava-se que Hoekstra, ex-ministro das Relações Exteriores da Holanda, fosse aprovado na votação do Parlamento, o que aconteceu por uma grande margem -- 279 votos a favor, 173 contra e 33 abstenções.

Ele já havia obtido o apoio do Comitê de Meio Ambiente do Parlamento da UE no início desta semana. Os países da UE também precisam aprovar sua nomeação antes que ele possa assumir a função, uma formalidade que deverá ser superada.