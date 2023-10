Presidentes de Poderes defendem harmonia em meio a rusgas na relação institucional

"A Constituição de 1988 fez o Executivo voltar ao seu tamanho normal, fez o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence, e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do Poder Judiciário", disse Barroso.

"Como eu, presidente Lira e presidente Pacheco estamos de pleno acordo, não existem Poderes hegemônicos. Nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil", pontuou.

"Nós também aqui (no Judiciário) percorremos um longo caminho na interpretação da Constituição de 1988 procurando empurrar a história na direção certa, que é a direção do reconhecimento dos direitos fundamentais de todas as pessoas e da igualdade das pessoas de uma maneira geral."

Apesar das declarações amenas, Barroso já disse não concordar com propostas ventiladas no Congresso tendo o STF na mira. Uma delas prevê casos em que o Congresso poderá reverter decisões do Supremo e é vista pelo presidente do STF com "muita ressalva".

Também disse não ter "simpatia" pela adoção de mandatos para os integrantes da corte, embora respeite o desejo de discussão do tema.

Pacheco, por outro lado, já declarou publicamente que a movimentação parlamentar não tem caráter de "revanche".