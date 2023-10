Promessas ao Fundo Verde para o Clima da ONU chegam a US$9,3 bi

BERLIM (Reuters) - O Fundo Verde para o Clima (GCF) da Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu 9,3 bilhões de dólares em promessas de 25 países para ajudar países vulneráveis a lidar com as mudanças climáticas, informou o facilitador do fundo nesta quinta-feira.

Com o aumento das temperaturas globais, os líderes mundiais têm procurado ampliar o apoio à ação climática em meio a críticas crescentes sobre a falta de urgência para responder aos riscos.

O GCF foi criado no âmbito das negociações da ONU sobre mudanças climáticas para ajudar a canalizar o dinheiro necessário para que os países pobres cumpram suas metas de redução das emissões de carbono, desenvolvam fontes de energia mais limpas e se adaptem a um mundo cada vez mais quente.