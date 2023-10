Putin diz que Ocidente perdeu contato com realidade e Rússia teve que reagir

Putin afirmou que os líderes do Ocidente haviam perdido "o senso de realidade" por causa do que ele classificou como "pensamento colonial" de Washington. Ele questionou que direito os Estados Unidos tinham de dar lições a qualquer outro país.

A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 desencadeou uma guerra que devastou áreas do leste e do sul da Ucrânia, matou ou feriu centenas de milhares de pessoas e provocou a maior ruptura nos laços da Rússia com o Ocidente em seis décadas.

O Ocidente classifica a guerra como o maior erro estratégico de Moscou desde a invasão soviética do Afeganistão em 1979, e os líderes ocidentais dizem que querem derrotar a Rússia nos campos de batalha da Ucrânia. Até o momento, uma contraofensiva ucraniana não conseguiu obter um grande sucesso territorial.

Putin, no entanto, apresenta a guerra como parte de uma luta muito maior contra os Estados Unidos, que, segundo a elite do Kremlin, tem como objetivo dividir a Rússia, apoderar-se de seus vastos recursos naturais e, em seguida, acertar as contas com a China.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)