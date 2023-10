Robert Kennedy Jr. pode atrair 1 em cada 7 eleitores nas eleições de 2024, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

O apelo de Kennedy aos eleitores de ambos os partidos pode se dever, em parte, às suas posições públicas que se alinham mais com os apoiadores de Trump, que abraçaram as teorias conspiratórias e antivacinação, do que com a base de centro-esquerda de Biden.

Kennedy foi banido do YouTube por espalhar desinformação sobre vacinas e a pandemia de Covid-19. A Casa Branca, outros democratas e profissionais médicos disseram que seus comentários alimentaram o antissemitismo e o preconceito racial.

Kennedy também sugeriu que os antidepressivos causam tiroteios em escolas, a radiação Wi-Fi causa câncer e que a eleição de 2004 que reelegeu George W. Bush foi roubada, de acordo com o site FactCheck.org.

(Reportagem de Jason Lange)