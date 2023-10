Rússia lança ataques de drones na Ucrânia e bombardeio mata duas pessoas, diz Kiev

"O inimigo continua suas tentativas de destruir o porto e outras infraestruturas do sul e também está aterrorizando as regiões centrais", disse o comando militar do sul da Ucrânia.

Nove dos drones que foram destruídos foram abatidos sobre a região de Kirovohrad, afirmou o governador regional Andriy Raikovych.

Ele disse no aplicativo de mensagens Telegram que uma instalação de infraestrutura havia sido atingida e que os serviços de emergência estavam combatendo o incêndio resultante, mas não deu mais detalhes sobre o que havia sido danificado. Ele informou que não houve vítimas.

O governador da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, deu poucos detalhes sobre o bombardeio em Kherson, mas disse que um homem e uma mulher morreram e outro homem havia sido ferido.

Uma mulher de 64 anos também foi ferida em um bombardeio matinal na cidade de Nikopol, na região central de Dnipropetrovsk, informou o governador regional Serhiy Lysak, acrescentando que 10 prédios, linhas de energia e um gasoduto foram danificados.

A Rússia tem realizado ataques aéreos com frequência desde o início de sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, e a Ucrânia lançou uma contraofensiva no sul e no leste que, segundo ela, está progredindo gradualmente.