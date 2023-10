Tufão Koinu atinge Taiwan com chuvas torrenciais e deixa 1 morto

A maioria das cidades e condados declarou um dia de folga do trabalho e das aulas, embora a capital da ilha, Taipé, sede dos mercados financeiros, não tenha sido afetada e continuou operando normalmente.

A fabricante de chips TSMC disse que suas fábricas também estavam funcionando normalmente.

O tufão entrou no Estreito de Taiwan no final da manhã de quinta-feira e a previsão era de que a chuva forte durasse até sexta-feira, principalmente no sul e no leste da ilha.

O corpo de bombeiros de Taiwan registrou uma morte de uma pessoa na cidade central de Taichung e 304 feridos em toda a ilha, além de alguns danos a edifícios e queda de árvores.

As duas principais companhias aéreas domésticas de Taiwan, UNI Air e Mandarin Airlines, cancelaram a maioria de seus voos para quinta-feira, enquanto as balsas para as ilhas periféricas também foram interrompidas.

Um total de 46 voos internacionais foram cancelados, informou o Ministério dos Transportes, mas a ferrovia de alta velocidade que liga o norte e o sul de Taiwan não foi afetada.