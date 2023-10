Ativista iraniana presa Narges Mohammadi ganha Prêmio Nobel da Paz

"Este prêmio é, antes de tudo, um reconhecimento do trabalho muito importante de todo um movimento no Irã, com sua líder indiscutível, Narges Mohammadi", disse Berit Reiss-Andersen, que comanda do Comitê Norueguês do Nobel.

"Se as autoridades iranianas tomarem a decisão certa, elas a libertarão para que ela possa estar presente para receber essa honra (em dezembro), que é o que esperamos principalmente."

Teerã chama os protestos de subversão liderados pelo Ocidente.

Mohammadi está atualmente cumprindo várias sentenças na prisão Evin, em Teerã, que somadas chegam a cerca de 12 anos de prisão, de acordo com a organização de direitos Front Line Defenders.

As acusações incluem a divulgação de propaganda contra o Estado.

Ela é a vice-diretora do Defenders of Human Rights Center, uma organização não governamental liderada por Shirin Ebadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2003.